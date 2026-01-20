20 de janeiro de 2026
CRIME

Vice-prefeito é preso em blitz ao se flagrado com moto furtada

Por Da Redação | Doutor Camargo (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Aldalto Pezzotti Bernardino
Aldalto Pezzotti Bernardino

O vice-prefeito de Doutor Camargo foi preso na tarde de sábado (17) após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com registro de furto e sinais de adulteração. Ele foi detido durante uma abordagem policial e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

O caso ocorreu em Doutor Camargo, no norte do Paraná, durante uma blitz da Polícia Militar. O vice-prefeito Aldalto Pezzotti Bernardino (Podemos) foi abordado e, na verificação do veículo, os policiais constataram irregularidades na motocicleta.

Segundo a PM, o número do chassi estava suprimido e a numeração do motor apresentava sinais de raspagem. Além disso, a placa não correspondia ao modelo do veículo: a identificação era de uma moto de 150 cilindradas, enquanto a motocicleta abordada era de 125.

Diante das suspeitas, Bernardino e o veículo foram levados para a delegacia de Maringá. Após a limpeza da numeração do motor, os policiais identificaram que a motocicleta possuía alerta de furto registrado em 2017, na cidade de Londrina, também no norte do estado.

Em depoimento, conforme informou o delegado Laércio Fahur, o vice-prefeito afirmou que comprou a moto de outra pessoa e disse desconhecer a procedência irregular do veículo. A investigação ficará a cargo da delegacia de Paiçandu, município da mesma região.

Bernardino deve responder pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação. Ele foi liberado no mesmo dia após pagamento de fiança, já que não possui antecedentes criminais.

Em nota, o vice-prefeito declarou que está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos, afirmou não ter conhecimento prévio sobre a situação da motocicleta e elogiou a atuação da Polícia Militar, destacando que a lei deve ser aplicada a todos, independentemente de cargo público.