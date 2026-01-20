O vice-prefeito de Doutor Camargo foi preso na tarde de sábado (17) após ser flagrado conduzindo uma motocicleta com registro de furto e sinais de adulteração. Ele foi detido durante uma abordagem policial e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

O caso ocorreu em Doutor Camargo, no norte do Paraná, durante uma blitz da Polícia Militar. O vice-prefeito Aldalto Pezzotti Bernardino (Podemos) foi abordado e, na verificação do veículo, os policiais constataram irregularidades na motocicleta.