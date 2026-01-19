19 de janeiro de 2026
LUTO

Adeus dona Maria José; ela morreu neste fim de semana no Vale

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Maria José dos Santos
Maria José dos Santos

Taubaté se despediu de Maria José dos Santos, que faleceu neste último domingo (18). Ela foi sepultadal na manhã desta segunda-feira (19), no Cemitério Municipal da cidade.

Muito querida e amada por amigos e familiares, dona Maria José deixará saudades. E, também, as lições de uma pessoa simples e de bem com a vida.

Nas redes sociais, muitos lamentaram a partida de Dona Maria, como Elaine Cristina Santos Cursino Cursino. "Meus sentimentos aos filhos e netos Deus conforte o coração de todos. Pessoa maravilhosa gostava muito dela Deus a tenha", escreveu.

Ana Benedita Silva também lamentou a perda da amiga. "Nossa Senhora! Meu Deus do céu ! Como isso ! Minha Amiga querida ! Vai esteja com Deus ! Deus te abençoe! Condolências pra toda família e Amigos Deus confortai os corações dos familiares e Amigos e ficaremos com a saudades eternas e além dela ! Te Amamos Amiga querida! vai em paz , vai com os Anjos que tristeza ! Triste notícia", disse.

