Taubaté se despediu de Maria José dos Santos, que faleceu neste último domingo (18). Ela foi sepultadal na manhã desta segunda-feira (19), no Cemitério Municipal da cidade.

Muito querida e amada por amigos e familiares, dona Maria José deixará saudades. E, também, as lições de uma pessoa simples e de bem com a vida.