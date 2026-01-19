Taubaté se despediu de Maria José dos Santos, que faleceu neste último domingo (18). Ela foi sepultadal na manhã desta segunda-feira (19), no Cemitério Municipal da cidade.
Muito querida e amada por amigos e familiares, dona Maria José deixará saudades. E, também, as lições de uma pessoa simples e de bem com a vida.
Nas redes sociais, muitos lamentaram a partida de Dona Maria, como Elaine Cristina Santos Cursino Cursino. "Meus sentimentos aos filhos e netos Deus conforte o coração de todos. Pessoa maravilhosa gostava muito dela Deus a tenha", escreveu.
Ana Benedita Silva também lamentou a perda da amiga. "Nossa Senhora! Meu Deus do céu ! Como isso ! Minha Amiga querida ! Vai esteja com Deus ! Deus te abençoe! Condolências pra toda família e Amigos Deus confortai os corações dos familiares e Amigos e ficaremos com a saudades eternas e além dela ! Te Amamos Amiga querida! vai em paz , vai com os Anjos que tristeza ! Triste notícia", disse.