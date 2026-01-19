Três técnicos de enfermagem foram presos suspeitos de provocar a morte de ao menos três pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva. Segundo a polícia, o grupo teria agido de forma deliberada, utilizando substâncias indevidas durante os atendimentos. A motivação do crime ainda é apurada.

Os investigados são Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, Amanda Rodrigues de Sousa e Marcela Camilly Alves da Silva, presos pela Polícia Civil do Distrito Federal. As mortes ocorreram na UTI do Hospital Anchieta, em Taguatinga.