19 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
ACIDENTE

VEJA: Carreta tomba e interdita Rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Caminhão tombou na Oswalo Cruz
Uma carreta tombou na tarde desta segunda-feira (19) na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Taubaté. O acidente ocorreu por volta das 15h, na altura do km 24, no sentido norte da via.

De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), o trecho no sentido norte está interditado. O tráfego foi desviado por uma faixa reversível no sentido sul, e não havia registro de congestionamento até a última atualização.

Equipes do DER foram acionadas e a ocorrência segue em atendimento, com viatura e guincho da Unidade Básica de Atendimento no local para a retirada do veículo e normalização da pista. Não há informações sobre feridos até o momento.

