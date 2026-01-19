Uma carreta tombou na tarde desta segunda-feira (19) na Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), em Taubaté. O acidente ocorreu por volta das 15h, na altura do km 24, no sentido norte da via.

De acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), o trecho no sentido norte está interditado. O tráfego foi desviado por uma faixa reversível no sentido sul, e não havia registro de congestionamento até a última atualização.