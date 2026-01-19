Dois irmãos gêmeos, ambos de 34 anos, morreram na tarde de domingo (18) após um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local da colisão.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente aconteceu na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, na altura do município de Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a concessionária Ecovias, responsável pelo trecho, a batida ocorreu por volta das 15h27, no km 2,8, no sentido da capital paulista.
De acordo com as informações, houve uma colisão traseira entre a motocicleta ocupada pelos irmãos e um automóvel. Com a força do impacto, o condutor e o passageiro da moto foram arremessados ao solo. O motorista do carro não sofreu ferimentos.
Por causa da ocorrência, a faixa 2 da rodovia precisou ser interditada, o que provocou cerca de cinco quilômetros de congestionamento. A pista foi totalmente liberada por volta das 16h40.
Equipes da concessionária Ecovias Imigrantes, da Polícia Militar Rodoviária e da Perícia Técnica atuaram no atendimento. A ocorrência foi encerrada por volta das 19h35.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a perícia foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Guarujá.