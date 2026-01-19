Dois irmãos gêmeos, ambos de 34 anos, morreram na tarde de domingo (18) após um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local da colisão.

O acidente aconteceu na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, na altura do município de Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a concessionária Ecovias, responsável pelo trecho, a batida ocorreu por volta das 15h27, no km 2,8, no sentido da capital paulista.