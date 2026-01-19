19 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Gêmeos morrem em acidente após serem arremessados da moto

Por Da Redação | Guarujá
| Tempo de leitura: 1 min
PRF
Gêmeos morrem em acidente após serem arremessados da moto
Gêmeos morrem em acidente após serem arremessados da moto

Dois irmãos gêmeos, ambos de 34 anos, morreram na tarde de domingo (18) após um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local da colisão.

O acidente aconteceu na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, na altura do município de Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a concessionária Ecovias, responsável pelo trecho, a batida ocorreu por volta das 15h27, no km 2,8, no sentido da capital paulista.

De acordo com as informações, houve uma colisão traseira entre a motocicleta ocupada pelos irmãos e um automóvel. Com a força do impacto, o condutor e o passageiro da moto foram arremessados ao solo. O motorista do carro não sofreu ferimentos.

Por causa da ocorrência, a faixa 2 da rodovia precisou ser interditada, o que provocou cerca de cinco quilômetros de congestionamento. A pista foi totalmente liberada por volta das 16h40.

Equipes da concessionária Ecovias Imigrantes, da Polícia Militar Rodoviária e da Perícia Técnica atuaram no atendimento. A ocorrência foi encerrada por volta das 19h35.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a perícia foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia de Guarujá.

