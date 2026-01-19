Um casal de jovens, ambos de 18 anos, sobreviveu após ser arrastado por uma tromba d’água na noite desta segunda-feira, em Ilhabela. O caso aconteceu por volta das 19h15, na região da cachoeira da Água Branca, no bairro José Bonifácio, durante um episódio de chuvas intensas que atingiu a cidade.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram surpreendidas pela forte correnteza formada após o aumento repentino do volume de água na cachoeira. O rapaz foi localizado primeiro e encaminhado ao pronto-socorro com escoriações leves.
A jovem foi encontrada em seguida, consciente e orientada, porém presa do outro lado da margem, o que exigiu a montagem de um sistema de resgate para permitir o acesso seguro da equipe até o local onde ela estava.
De acordo com os bombeiros, o casal é morador de São Sebastião. Durante o atendimento, foi encontrada uma quantidade significativa de substâncias entorpecentes dentro de uma mochila, que foi apreendida e encaminhada para as autoridades competentes.
A ocorrência mobilizou equipes de resgate e foi considerada emergência de alto risco, reforçando o alerta das autoridades para evitar trilhas e áreas de cachoeira durante períodos de chuva intensa, quando há risco de trombas d’água e cabeças d’água repentinas.