Um casal de jovens, ambos de 18 anos, sobreviveu após ser arrastado por uma tromba d’água na noite desta segunda-feira, em Ilhabela. O caso aconteceu por volta das 19h15, na região da cachoeira da Água Branca, no bairro José Bonifácio, durante um episódio de chuvas intensas que atingiu a cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram surpreendidas pela forte correnteza formada após o aumento repentino do volume de água na cachoeira. O rapaz foi localizado primeiro e encaminhado ao pronto-socorro com escoriações leves.