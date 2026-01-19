19 de janeiro de 2026
CRUELDADE

Filho surta e ateia fogo na casa dos pais de 90 anos

Por Da Redação | Luziânia (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
CBMGO
Um homem foi preso neste domingo (18) suspeito de tentar matar os próprios pais, ambos com 90 anos, após incendiar a residência onde eles estavam. As vítimas foram resgatadas a tempo e sobreviveram ao ataque.

O crime ocorreu em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Militar de Goiás foi acionada para atender uma ocorrência inicialmente registrada como agressão familiar.

No local, testemunhas relataram que o homem vinha ameaçando os pais de morte ao longo do dia. Segundo a polícia, ele aparentava estar embriagado quando arrombou a porta da casa e ateou fogo ao imóvel, mesmo com os idosos ainda dentro da residência.

Um vizinho conseguiu retirar o casal do interior da casa com o apoio do Corpo de Bombeiros de Goiás. Os dois foram atendidos no local e não sofreram ferimentos graves.

Após o incêndio, o suspeito tentou fugir, mas foi contido e preso ainda nas proximidades. Ele foi levado à delegacia e autuado por dupla tentativa de homicídio. A Polícia Civil de Goiás investiga o caso para apurar as circunstâncias e a motivação do crime.

