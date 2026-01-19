Um homem foi preso neste domingo (18) suspeito de tentar matar os próprios pais, ambos com 90 anos, após incendiar a residência onde eles estavam. As vítimas foram resgatadas a tempo e sobreviveram ao ataque.

O crime ocorreu em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Militar de Goiás foi acionada para atender uma ocorrência inicialmente registrada como agressão familiar.