Um homem de 53 anos foi preso suspeito de matar a própria filha, de 17 anos, que estava desaparecida havia 45 dias. O corpo da adolescente foi localizado enterrado em uma área de mata após o investigado confessar o crime e indicar o local onde havia ocultado os restos mortais.

A vítima foi vista pela última vez em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, no dia 30 de novembro de 2025. O corpo foi encontrado na sexta-feira (16), em uma região de mata fechada no município de Caraá, no Rio Grande do Sul, a mais de 470 quilômetros do local do desaparecimento.