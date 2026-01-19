Três técnicos de enfermagem foram presos nesta segunda-feira (19) suspeitos de provocar a morte de pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva. Segundo a investigação, o grupo agiu de forma deliberada, aplicando substâncias químicas diretamente na veia das vítimas. Ao todo, três pessoas morreram.
As prisões foram realizadas pela Polícia Civil do Distrito Federal em Taguatinga. Os suspeitos são um homem de 24 anos e duas mulheres, de 22 e 28 anos, que atuavam na UTI do Hospital Anchieta.
De acordo com as apurações, os pacientes eram mortos por meio da aplicação de compostos químicos, método descrito pelos investigadores como capaz de dificultar a detecção imediata da causa da morte. Em um dos casos, um dos técnicos teria aplicado desinfetante mais de dez vezes em um único paciente.
A investigação aponta que o esquema começava com o técnico de 24 anos, que acessava o sistema eletrônico do hospital utilizando o nome de um médico para prescrever medicamentos indevidos. Em seguida, ele retirava os produtos na farmácia e os aplicava nos pacientes, sem conhecimento da equipe médica responsável.
As duas mulheres presas, segundo a polícia, davam apoio logístico à ação criminosa e facilitavam o acesso aos leitos da UTI. Elas teriam participado diretamente de ao menos duas das mortes investigadas.
As vítimas são uma professora aposentada de 67 anos, um servidor público de 63 e um homem de 33 anos, todos internados na UTI da unidade hospitalar. Câmeras de segurança registraram a presença dos técnicos nos quartos nos horários em que os procedimentos irregulares teriam ocorrido.
Inicialmente, os três suspeitos negaram envolvimento. No entanto, após serem confrontados com as imagens do sistema de monitoramento, confessaram participação nos crimes. Segundo o delegado Wisllei Salomão, responsável pelo caso, os investigados não demonstraram arrependimento nem apresentaram justificativas para os atos.
Os técnicos de enfermagem devem ser indiciados por homicídio doloso qualificado, com agravante de impossibilidade de defesa das vítimas.