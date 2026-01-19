Três técnicos de enfermagem foram presos nesta segunda-feira (19) suspeitos de provocar a morte de pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva. Segundo a investigação, o grupo agiu de forma deliberada, aplicando substâncias químicas diretamente na veia das vítimas. Ao todo, três pessoas morreram.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As prisões foram realizadas pela Polícia Civil do Distrito Federal em Taguatinga. Os suspeitos são um homem de 24 anos e duas mulheres, de 22 e 28 anos, que atuavam na UTI do Hospital Anchieta.