Cadê a Kamilly? A pergunta desesperada mobiliza familiares e moradores de São José dos Campos após o desaparecimento de Kamilly Milena, de 14 anos, ocorrido na madrugada desta quarta-feira. A adolescente saiu de casa levando pertences pessoais e, desde então, não fez mais contato com a família.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo parentes, Kamilly teria sido levada por um homem que aparenta ter cerca de 40 anos. A família relata que tentou contato com o suspeito por mensagens, mas acabou bloqueada. O homem dirigia um Volkswagen Fox de cor amarela, porém a placa do veículo não foi identificada.
De acordo com o relato, o homem dizia ser tio da adolescente, mas não possui qualquer vínculo conhecido com a família, o que aumenta a apreensão. Até o momento, não há informações sobre o destino de Kamilly, nem sobre a identidade do homem que estaria com ela.
O caso já foi comunicado às autoridades e segue sob apuração. Familiares pedem ajuda da população para localizar a adolescente o mais rápido possível.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Kamilly Milena ou sobre o veículo citado pode entrar em contato pelo telefone (12) 98882-0411 ou acionar a Polícia Militar pelo 190.