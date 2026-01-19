Cadê a Kamilly? A pergunta desesperada mobiliza familiares e moradores de São José dos Campos após o desaparecimento de Kamilly Milena, de 14 anos, ocorrido na madrugada desta quarta-feira. A adolescente saiu de casa levando pertences pessoais e, desde então, não fez mais contato com a família.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo parentes, Kamilly teria sido levada por um homem que aparenta ter cerca de 40 anos. A família relata que tentou contato com o suspeito por mensagens, mas acabou bloqueada. O homem dirigia um Volkswagen Fox de cor amarela, porém a placa do veículo não foi identificada.