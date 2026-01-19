19 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Thaís é encontrada sem vida após 8 dias desaparecida

Por Da Redação | Curvelo (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes sociais
Thais Mendes da Silva
Thais Mendes da Silva

O corpo de uma jovem de 24 anos, que estava desaparecida havia oito dias, foi encontrado nesta segunda-feira (19) após o principal suspeito do crime se apresentar à polícia e indicar onde havia ocultado os restos mortais. O caso passou a ser tratado oficialmente como feminicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima foi identificada como Thais Mendes da Silva, localizada em Curvelo, na região central de Minas Gerais. O suspeito, Carlos Daniel Moreira Campos, era considerado foragido e se entregou às autoridades após a divulgação de seu nome e imagem.

De acordo com o delegado Luiz Antonio Minas, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, policiais encontraram vestígios de sangue e um pano que teria sido usado por ele após o crime. A partir dessas evidências, a linha de investigação foi reforçada.

Ainda segundo a polícia, após atirar contra a jovem, o suspeito gravou um vídeo em que a vítima aparece agonizando. As imagens teriam sido mostradas a outras pessoas, o que agravou a gravidade do caso e reforçou os indícios contra o investigado.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários