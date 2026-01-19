O corpo de uma jovem de 24 anos, que estava desaparecida havia oito dias, foi encontrado nesta segunda-feira (19) após o principal suspeito do crime se apresentar à polícia e indicar onde havia ocultado os restos mortais. O caso passou a ser tratado oficialmente como feminicídio.
A vítima foi identificada como Thais Mendes da Silva, localizada em Curvelo, na região central de Minas Gerais. O suspeito, Carlos Daniel Moreira Campos, era considerado foragido e se entregou às autoridades após a divulgação de seu nome e imagem.
De acordo com o delegado Luiz Antonio Minas, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, policiais encontraram vestígios de sangue e um pano que teria sido usado por ele após o crime. A partir dessas evidências, a linha de investigação foi reforçada.
Ainda segundo a polícia, após atirar contra a jovem, o suspeito gravou um vídeo em que a vítima aparece agonizando. As imagens teriam sido mostradas a outras pessoas, o que agravou a gravidade do caso e reforçou os indícios contra o investigado.