Uma mulher de 33 anos foi morta a tiros na manhã deste sábado (17) ao tentar buscar ajuda policial enquanto seguia para o trabalho. Mãe de quatro filhos, ela foi surpreendida pelo ex-companheiro assim que estacionou o carro e acabou baleada. O agressor tirou a própria vida logo após o crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em frente a um pelotão da Polícia Militar de Santa Catarina, em Balneário Piçarras, no Litoral Norte do estado. A vítima foi identificada como Daiane Simão da Costa, auxiliar de limpeza e funcionária terceirizada da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município.