Uma mulher de 33 anos foi morta a tiros na manhã deste sábado (17) ao tentar buscar ajuda policial enquanto seguia para o trabalho. Mãe de quatro filhos, ela foi surpreendida pelo ex-companheiro assim que estacionou o carro e acabou baleada. O agressor tirou a própria vida logo após o crime.
O caso ocorreu em frente a um pelotão da Polícia Militar de Santa Catarina, em Balneário Piçarras, no Litoral Norte do estado. A vítima foi identificada como Daiane Simão da Costa, auxiliar de limpeza e funcionária terceirizada da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município.
Segundo informações apuradas, Daiane saiu de casa por volta das 6h, dirigindo-se ao trabalho, quando percebeu que estava sendo perseguida pelo ex-companheiro, que seguia em uma motocicleta. Como havia uma medida protetiva de urgência em vigor, ela decidiu ir até a base policial para pedir socorro.
Ao estacionar o veículo no pátio do pelotão, o homem efetuou diversos disparos contra a mulher. Policiais ouviram os tiros e, ao saírem para o local, encontraram Daiane já sem vida e o agressor morto, após cometer suicídio. A ação foi registrada por câmeras de segurança.
A morte causou forte comoção na cidade. Conforme apurado, o ex-companheiro havia sido liberado do sistema prisional há apenas quatro dias e já possuía histórico de violência e ameaças contra a vítima.
Em nota, a Prefeitura de Balneário Piçarras lamentou a morte da colaboradora da UPA, manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho e reforçou o compromisso com o enfrentamento à violência contra a mulher e o fortalecimento da rede de proteção.