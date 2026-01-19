19 de janeiro de 2026
CRIME

Invadiram cemitério e incendiaram caixão na hora do enterro

Por Da Redação | Coaraci (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Invadiram cemitério e incendiaram caixão na hora do enterro
Invadiram cemitério e incendiaram caixão na hora do enterro

Um sepultamento foi interrompido por um ataque violento no último sábado (17), quando homens armados invadiram o local, dispararam várias vezes contra um caixão e, em seguida, incendiaram a urna funerária com o corpo dentro. A ação causou pânico entre familiares e pessoas que acompanhavam a cerimônia.

O crime ocorreu no cemitério municipal de Coaraci, no sul da Bahia. Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram rapidamente, efetuaram os disparos e fugiram logo após atear fogo no caixão.

Após o ataque, uma guarnição do 15º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. A área foi isolada para garantir a segurança e permitir os primeiros levantamentos.

Em nota, a Polícia Militar informou que realizou rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento. O caso deve ser investigado pelas autoridades para apurar a motivação e identificar os responsáveis.

