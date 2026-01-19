Um sepultamento foi interrompido por um ataque violento no último sábado (17), quando homens armados invadiram o local, dispararam várias vezes contra um caixão e, em seguida, incendiaram a urna funerária com o corpo dentro. A ação causou pânico entre familiares e pessoas que acompanhavam a cerimônia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu no cemitério municipal de Coaraci, no sul da Bahia. Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram rapidamente, efetuaram os disparos e fugiram logo após atear fogo no caixão.