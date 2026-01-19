Denise Pedroso, de 56 anos, morreu nesta segunda-feira (19), em Jacareí e deixou os familiares de luto. A cerimônia de despedida será nesta terça-feira (20), no crematório Campo das Oliveiras.
Até por conta da idade, a morte de Denise abalou amigos e familiares. Nas redes sociais, muitos se despediram dela, que partiu de forma precoce.
Marinete Silva lamentou a partida da amiga e desejou forças aos familiares. "Meus sentimentos a todos familiares e amigos Deus conforte o coração de todos ontem segurei sua mão, e vc agradecendo, e me deparo com essa notícia triste de sua partida, tu foste guerreira, descanse em paz", escreveu.
Adriana Bonita lembrou dos tempos em que conviveram juntas. "Meus Deus! Que noticia triste, Denise trabalhamos juntas. Que Deus conforte o coração de todos os seus!", disse.