Denise Pedroso, de 56 anos, morreu nesta segunda-feira (19), em Jacareí e deixou os familiares de luto. A cerimônia de despedida será nesta terça-feira (20), no crematório Campo das Oliveiras.

Até por conta da idade, a morte de Denise abalou amigos e familiares. Nas redes sociais, muitos se despediram dela, que partiu de forma precoce.