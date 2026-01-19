Osvaldo Gomes dos Santos morreu aos 90 anos, em Jacareí, nesta segunda-feira (19). Ele será sepultado nesta terça-feira (20), a partir das 13h, no Cemitério Municipal Jardim da Paz.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele, que foi cobrador de ônibus durante tantos anos cidade, também era muito querido e conhecido. Nas redes sociais, muita gente lamentou o falecimento dele.