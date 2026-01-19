19 de janeiro de 2026
LUTO

Adeus, seu Osvaldo; ex-cobrador de 90 anos morre no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Osvaldo Gomes dos Santos morreu aos 90 anos
Osvaldo Gomes dos Santos morreu aos 90 anos

Osvaldo Gomes dos Santos morreu aos 90 anos, em Jacareí, nesta segunda-feira (19). Ele será sepultado nesta terça-feira (20), a partir das 13h, no Cemitério Municipal Jardim da Paz.

Ele, que foi cobrador de ônibus durante tantos anos cidade, também era muito querido e conhecido. Nas redes sociais, muita gente lamentou o falecimento dele.

Fredy Ribeiro foi um dos que lembrou dos tempos de transporte coletivo. "Meus sentimentos aos familiares, que Deus conforte o coração de todos. Sr. Osvaldo sempre atencioso conosco. Por muitos anos cobrador da linha 8", disse.

Fabiana Carla também não escondeu a tristeza com a notícia. "Estou entristecida desde hj cedo quando o Rildo postou essa notícia , um grande homem que com certeza irá deixar muita saudade e ensinamento aos familiares e conhecidos ! Foi um honra te-lo conhecido , Descanse em paz viu seu Osvaldo , e meus sinceros sentimentos de coração as 4 filhas e à esposa , sintam se abraçadas por mim", escreveu.

