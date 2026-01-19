19 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESAPARECIDA

URGENTE: Mulher some após cabeça d'água em cachoeira da região

Por Leandro Vaz | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Bombeiros em resgate recente
Bombeiros em resgate recente

Uma ocorrência de afogamento foi registrada nesta segunda-feira (19) na Cachoeira da Cesp, localizada na rua José Bonifácio, no bairro Barra Velha, em Ilhabela.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma mulher adulta foi arrastada pela correnteza após a formação de uma cabeça d’água no local. A vítima permanece submersa até o começo da noite.

As equipes de resgate foram acionadas e atuam com apoio aquático nas buscas. A ocorrência segue em andamento, e novas informações serão divulgadas conforme a atualização dos trabalhos no local.

As autoridades reforçam o alerta para que a população evite áreas de cachoeiras durante períodos de chuva, devido ao risco de elevação repentina do nível da água e correntes intensas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários