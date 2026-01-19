Uma ocorrência de afogamento foi registrada nesta segunda-feira (19) na Cachoeira da Cesp, localizada na rua José Bonifácio, no bairro Barra Velha, em Ilhabela.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma mulher adulta foi arrastada pela correnteza após a formação de uma cabeça d’água no local. A vítima permanece submersa até o começo da noite.

As equipes de resgate foram acionadas e atuam com apoio aquático nas buscas. A ocorrência segue em andamento, e novas informações serão divulgadas conforme a atualização dos trabalhos no local.