O índice de inadimplência no Brasil apresentou fortes oscilações ao longo de 2025 e encerrou o ano em 8,58%, mantendo-se em um patamar elevado após um ciclo marcado por recuperação parcial, novo avanço e pressão contínua sobre o orçamento das famílias. De acordo com o relatório anual do Índice de Inadimplência do Meu Crediário, a melhora observada no fim de 2024 não se sustentou ao longo de 2025.

Considerando o período de dezembro de 2024 a dezembro de 2025, a inadimplência registrou média anual de 8,42%, com variação de quase 3 pontos percentuais entre o menor índice do ano, em fevereiro (6,74%), e o pico observado em junho (9,70%). Apesar da leve queda em relação a novembro (8,74%), o fechamento de dezembro permanece acima do registrado no mesmo mês de 2024 (7,72%), evidenciando um cenário ainda desafiador para o crédito.