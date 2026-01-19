19 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CHUVA

Ventania e chuva provocam quedas de árvores em Ilhabela

Por Leandro Vaz | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Chuva forte derrubou árvore em Ilhabela
Chuva forte derrubou árvore em Ilhabela

Uma forte ventania acompanhada de chuva atingiu Ilhabela e passou a causar transtornos em diferentes regiões do município. Na Estrada do Camarão, na região da Barra Velha Alta, uma árvore caiu sobre a rede elétrica, atingiu a fiação e derrubou um poste, deixando moradores sem energia elétrica e sem iluminação pública.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Equipes da Defesa Civil e da Elektro foram acionadas e atuam no local para isolar a área, realizar a retirada da árvore e executar os reparos na rede elétrica, com o objetivo de restabelecer o fornecimento com segurança.

Há ainda registros de novas quedas de árvores em outros pontos da cidade. A chuva intensa também provocou alagamentos em ruas do bairro Reino e na região da Barra Velha, o que dificulta o tráfego de veículos e o acesso de moradores às residências.

As autoridades seguem monitorando a situação e orientam a população a evitar áreas com risco, redobrar a atenção no trânsito e acionar os canais oficiais em caso de emergência.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários