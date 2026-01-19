Uma forte ventania acompanhada de chuva atingiu Ilhabela e passou a causar transtornos em diferentes regiões do município. Na Estrada do Camarão, na região da Barra Velha Alta, uma árvore caiu sobre a rede elétrica, atingiu a fiação e derrubou um poste, deixando moradores sem energia elétrica e sem iluminação pública.

Equipes da Defesa Civil e da Elektro foram acionadas e atuam no local para isolar a área, realizar a retirada da árvore e executar os reparos na rede elétrica, com o objetivo de restabelecer o fornecimento com segurança.