Moradores de ao menos dez bairros da zona leste de São José dos Campos enfrentaram interrupção no abastecimento de água nos últimos dias. Relatos encaminhados à imprensa apontam que, em alguns locais, a falta d’água já durava cerca de três dias, gerando dificuldades no dia a dia das famílias.
No Jardim Santa Hermínia, residentes relataram torneiras completamente secas e problemas até para obter água potável. Reclamações semelhantes foram registradas em outros bairros por meio de canais de participação popular, com vídeos e imagens que mostram a situação.
Na Fazenda Bom Retiro, moradores informaram que estavam sem água desde a sexta-feira. Já no Residencial Dunamis, o morador Francisco Bacelar relatou que o abastecimento também foi interrompido no mesmo período.
Em nota, a Sabesp informou que a falha no fornecimento foi causada por um vazamento na região do bairro Nova Esperança, em um ponto de difícil acesso. Segundo a companhia, equipes técnicas foram mobilizadas para o reparo, com previsão inicial de conclusão ainda nesta segunda-feira (19), e retomada gradual do abastecimento nos bairros afetados.
Para situações emergenciais, a Sabesp orientou que os moradores entrassem em contato pelo telefone 0800 055 0195.
No fim da tarde desta segunda-feira, às 18h41, a empresa comunicou que o reparo foi concluído e que o abastecimento deve ser totalmente normalizado nas próximas horas.