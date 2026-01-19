19 de janeiro de 2026
SEM ÁGUA

Falta d’água atinge 10 bairros da zona leste de São José

São José dos Campos
Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Funcionário trabalha em obra para conter vazamento
Funcionário trabalha em obra para conter vazamento

Moradores de ao menos dez bairros da zona leste de São José dos Campos enfrentaram interrupção no abastecimento de água nos últimos dias. Relatos encaminhados à imprensa apontam que, em alguns locais, a falta d’água já durava cerca de três dias, gerando dificuldades no dia a dia das famílias.

No Jardim Santa Hermínia, residentes relataram torneiras completamente secas e problemas até para obter água potável. Reclamações semelhantes foram registradas em outros bairros por meio de canais de participação popular, com vídeos e imagens que mostram a situação.

Na Fazenda Bom Retiro, moradores informaram que estavam sem água desde a sexta-feira. Já no Residencial Dunamis, o morador Francisco Bacelar relatou que o abastecimento também foi interrompido no mesmo período.

Em nota, a Sabesp informou que a falha no fornecimento foi causada por um vazamento na região do bairro Nova Esperança, em um ponto de difícil acesso. Segundo a companhia, equipes técnicas foram mobilizadas para o reparo, com previsão inicial de conclusão ainda nesta segunda-feira (19), e retomada gradual do abastecimento nos bairros afetados.

Para situações emergenciais, a Sabesp orientou que os moradores entrassem em contato pelo telefone 0800 055 0195.

No fim da tarde desta segunda-feira, às 18h41, a empresa comunicou que o reparo foi concluído e que o abastecimento deve ser totalmente normalizado nas próximas horas.

