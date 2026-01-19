Moradores de ao menos dez bairros da zona leste de São José dos Campos enfrentaram interrupção no abastecimento de água nos últimos dias. Relatos encaminhados à imprensa apontam que, em alguns locais, a falta d’água já durava cerca de três dias, gerando dificuldades no dia a dia das famílias.

No Jardim Santa Hermínia, residentes relataram torneiras completamente secas e problemas até para obter água potável. Reclamações semelhantes foram registradas em outros bairros por meio de canais de participação popular, com vídeos e imagens que mostram a situação.