Um homem ainda não identificado foi flagrado no domingo (18) caminhando pela rua dos Lambaris, no bairro Jardim Aquarius, região oeste de São José dos Campos, gritando repetidamente a frase “matar criança”. O episódio foi registrado em vídeo e circular em grupos WhatsApp, provocando preocupação imediata entre moradores.

As imagens viralizaram aumentando a apreensão, principalmente por ocorrerem durante o período de férias escolares, quando há maior circulação de crianças pelas ruas, praças e áreas de lazer do bairro. Moradores relataram temor diante do conteúdo das falas e cobraram providências das autoridades.