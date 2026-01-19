Um homem ainda não identificado foi flagrado no domingo (18) caminhando pela rua dos Lambaris, no bairro Jardim Aquarius, região oeste de São José dos Campos, gritando repetidamente a frase “matar criança”. O episódio foi registrado em vídeo e circular em grupos WhatsApp, provocando preocupação imediata entre moradores.
As imagens viralizaram aumentando a apreensão, principalmente por ocorrerem durante o período de férias escolares, quando há maior circulação de crianças pelas ruas, praças e áreas de lazer do bairro. Moradores relataram temor diante do conteúdo das falas e cobraram providências das autoridades.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade do homem.
Ainda segundo relatos, o telefone 156, canal da Prefeitura para solicitação de apoio social, foi acionado no dia do ocorrido. Não há confirmação, no entanto, se o homem foi localizado ou se houve atendimento efetivo por parte das equipes municipais.
Diante de situações semelhantes, a orientação das autoridades é que a população registre imediatamente a ocorrência pelos canais oficiais, como o 156, para que o serviço de apoio social possa ser acionado, e, em casos de risco iminente, que a Polícia Militar seja comunicada, garantindo a segurança da comunidade e o encaminhamento adequado da pessoa envolvida.