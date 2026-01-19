A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, às 16h20 desta segunda-feira (19), um alerta severo para chuva intensa no Litoral Norte, com risco de alagamentos e deslizamentos de terra. O aviso atinge os municípios de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba.

Diante do cenário, o órgão orienta a população a não atravessar áreas alagadas, ficar atenta a sinais de instabilidade em encostas, como rachaduras no solo, inclinação de árvores ou postes, e acompanhar os alertas oficiais.

Travessia.

Em razão das condições meteorológicas adversas, a travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela chegou a ser interrompida às 16h10 desta segunda-feira, por conta dos fortes ventos no Canal de São Sebastião. A suspensão ocorreu por questões de segurança, conforme normas da Marinha do Brasil, que determinam a paralisação do serviço quando os ventos ultrapassam 25 nós (cerca de 46 km/h).