O então jovem Gustavo Pissardo, de 21 anos, confessou à Polícia Civil de São José dos Campos ter matado a família – pais, irmã e avós –, e admitiu que pretendia matar mais quatro parentes: um casal de tios e dois primos.

Eles moravam em Campinas e escaparam da morte porque Gustavo desistiu de matá-los. Os crimes ocorreram entre os dias 29 e 30 de setembro de 1994, há mais de 30 anos.

