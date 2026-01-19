Um motociclista perdeu o controle do veículo e bateu em barreira rígida na Rodovia dos Tamoios, vindo a cair de cima de um viaduto. O acidente aconteceu por volta das 23h de domingo (18), no retorno do km 82,3, trecho urbano de Caraguatatuba.

Ao fazer o retorno, de acordo com a Concessionária Tamoios, o motociclista bateu na barreira rígida e caiu de cima do viaduto. A motocicleta permaneceu sobre o viaduto, no local do impacto.