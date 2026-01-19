19 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CARAGUATATUBA

Motociclista fica em estado grave após cair de viaduto na Tamoios

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Cláudio Gomes/PMC
Acidente aconteceu no retorno do km 82,3, trecho urbano de Caraguatatuba (imagem ilustrativa)
Acidente aconteceu no retorno do km 82,3, trecho urbano de Caraguatatuba (imagem ilustrativa)

Um motociclista perdeu o controle do veículo e bateu em barreira rígida na Rodovia dos Tamoios, vindo a cair de cima de um viaduto. O acidente aconteceu por volta das 23h de domingo (18), no retorno do km 82,3, trecho urbano de Caraguatatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao fazer o retorno, de acordo com a Concessionária Tamoios, o motociclista bateu na barreira rígida e caiu de cima do viaduto. A motocicleta permaneceu sobre o viaduto, no local do impacto.

O motorista foi removido em estado grave para o hospital Stella Maris, em Caraguatatuba. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde ele. A causa do acidente deve ser investigada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários