A RMVale terá uma quarta-feira marcada por variação de nuvens e temperaturas amenas, segundo dados do Climatempo. Em grande parte das cidades, o sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, com noites de céu bastante encoberto.

Em São José dos Campos, a previsão indica sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Os termômetros devem variar entre 15°C e 20°C, sem expectativa de chuva. À noite, a nebulosidade aumenta, mantendo o tempo fechado.