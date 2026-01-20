A RMVale terá uma quarta-feira marcada por variação de nuvens e temperaturas amenas, segundo dados do Climatempo. Em grande parte das cidades, o sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, com noites de céu bastante encoberto.
Em São José dos Campos, a previsão indica sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Os termômetros devem variar entre 15°C e 20°C, sem expectativa de chuva. À noite, a nebulosidade aumenta, mantendo o tempo fechado.
Taubaté também terá um dia semelhante, com sol entre nuvens e céu nublado em alguns momentos. A temperatura mínima prevista é de 16°C, enquanto a máxima pode chegar aos 22°C. Não há previsão de chuva para o município.
Já em Guaratinguetá, o cenário é um pouco diferente. Apesar do sol aparecer entre muitas nuvens durante o dia, há previsão de chuva à noite, com possibilidade de pancadas. A mínima fica em torno de 16°C e a máxima não deve passar dos 20°C, com alta probabilidade de precipitação.
No Litoral Norte, Caraguatatuba terá sol com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de céu nublado. As temperaturas variam entre 18°C e 21°C, e não há previsão de chuva. A noite também deve ser de muita nebulosidade.
Na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão segue com clima mais frio. O dia será de sol entre muitas nuvens e céu nublado em alguns períodos, com mínima de 11°C e máxima de 15°C. Assim como nas demais cidades do interior, não há expectativa de chuva, e a noite será de céu encoberto.