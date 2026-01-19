A Polícia Civil identificou os criminosos que fizeram uma família refém e ameaçaram de morte uma criança na região sudeste de São José dos Campos. O crime aconteceu em 17 de outubro do ano passado, quando a família passou momentos de terror nas mãos de três bandidos armados.

O trio ficou cerca de 40 minutos na residência, amarrou e trancou a família no banheiro e fugiu levando dinheiro, aparelhos e cartões da família. Um dos bandidos apontou a arma para a cabeça do filho pequeno do casal.