Um advogado foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas após sair de um evento do tipo rave, realizado em Lagoinha, no domingo (18).

A ação policial ocorreu durante fiscalização, quando os policiais abordaram o homem ao sair do evento musical. Durante a abordagem, foram localizadas drogas sintéticas na posse do advogado, caracterizando o crime de tráfico de entorpecentes.