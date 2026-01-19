19 de janeiro de 2026
PM prende advogado por tráfico de drogas após rave no Vale

Por Da redação | Lagoinha
Drogas apreendidas pela Polícia Militar
Um advogado foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas após sair de um evento do tipo rave, realizado em Lagoinha, no domingo (18).

A ação policial ocorreu durante fiscalização, quando os policiais abordaram o homem ao sair do evento musical. Durante a abordagem, foram localizadas drogas sintéticas na posse do advogado, caracterizando o crime de tráfico de entorpecentes.

A prisão foi realizada por policiais militares da 4ª Companhia do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. O advogado permaneceu preso e à disposição da Justiça.

