A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de chuva forte no Litoral Norte na tarde desta segunda-feira (19). De acordo com o órgão estadual, em uma hora choveu 23 mm na região litorânea. Também há previsão de ventos intensos e ressaca marítima. Moradores da região estão recebendo o alerta da Defesa.

O clima instável deve-se à passagem da frente fria pelo litoral do estado de São Paulo, provocando instabilidades significativas ao longo do dia.