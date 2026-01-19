A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de chuva forte no Litoral Norte na tarde desta segunda-feira (19). De acordo com o órgão estadual, em uma hora choveu 23 mm na região litorânea. Também há previsão de ventos intensos e ressaca marítima. Moradores da região estão recebendo o alerta da Defesa.
O clima instável deve-se à passagem da frente fria pelo litoral do estado de São Paulo, provocando instabilidades significativas ao longo do dia.
De acordo com os modelos meteorológicos, há previsão de acumulados de até 80 milímetros de chuva em menos de 24 horas, com maior intensidade a partir das 15h. A tendência é que a chuva comece a perder força durante a madrugada de terça-feira (20).
Também são esperados ventos com rajadas de até 74 km/h, o que eleva o risco de queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica. No mar, a atuação da frente fria deve provocar ressaca marítima, com ondas que podem atingir até 2,5 metros, oferecendo risco à navegação e a atividades na orla.
Diante do cenário, a Defesa Civil orienta que a população adote medidas preventivas para reduzir riscos e preservar vidas.
Recomendações à população:
Evite áreas alagadas e não atravesse vias inundadas;
Em caso de ventos fortes, mantenha distância de árvores, postes e estruturas metálicas;
Redobre a atenção em encostas e áreas de risco para deslizamentos;
Evite atividades marítimas, como pesca, esportes náuticos e banho de mar durante a ressaca;
Motoristas devem reduzir a velocidade e aumentar a distância entre veículos em caso de chuva intensa;
Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
A Defesa Civil do Estado segue monitorando as condições meteorológicas e mantém o sistema estadual em prontidão para resposta rápida às ocorrências.