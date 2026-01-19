Onde está Kamilly? A pergunta angustiada mobiliza familiares Após o desaparecimento da estudante Kamilly Milena, de 14 anos, em São José dos Campos, na madrugada desta segunda-feira (19).
A adolescente foi vista pela última vez ao sair de casa, no bairro Pinheirinho dos Palmares, levando pertences pessoais e, desde então, não deu mais notícias.
Segundo relatos da família, Kamilly teria saído acompanhada de um homem que aparenta ter cerca de 40 anos e com quem conversava pela internet. De acordo com os parentes, o suspeito se apresentava como “tio” da jovem, mas não possui vínculo conhecido com a família.
Após tentativas de contato, o homem bloqueou as mensagens, aumentando a preocupação.
A família informou ainda que o homem estaria em um Volkswagen Fox de cor amarela. A placa do veículo não foi identificada, e o destino da adolescente é desconhecido. O caso foi comunicado às autoridades, que apuram as circunstâncias do desaparecimento.
Parentes e amigos fazem um apelo à população para que qualquer informação que possa ajudar a localizar Kamilly seja repassada imediatamente. “Estamos desesperados e precisamos de ajuda para encontrá-la”, disse um familiar.
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Kamilly Milena ou do veículo citado pode entrar em contato pelo telefone (12) 98882-0411 ou acionar a Polícia Militar pelo 190. Denúncias também podem ser feitas de forma anônima.