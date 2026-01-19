Onde está Kamilly? A pergunta angustiada mobiliza familiares Após o desaparecimento da estudante Kamilly Milena, de 14 anos, em São José dos Campos, na madrugada desta segunda-feira (19).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A adolescente foi vista pela última vez ao sair de casa, no bairro Pinheirinho dos Palmares, levando pertences pessoais e, desde então, não deu mais notícias.