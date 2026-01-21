A mulher de 31 anos esfaqueada pelo companheiro em São José dos Campos comentou sobre o ataque por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais. O homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar e indiciado por tentativa de feminicídio, na madrugada desta segunda-feira (19).
Segundo o boletim de ocorrência, ele esfaqueou a própria mulher em uma casa no Jardim Cruzeiro do Sul, na região sul da cidade, fugindo em seguida. A vítima está grávida.
“Ontem eu passei por uma tentativa de feminicídio, foi dentro da minha própria casa, do meu próprio quarto. Eu estava sentada, vulnerável e ele pegou uma faca”, disse a mulher em vídeo publicado nas redes sociais.
“O primeiro lugar que ele veio foi aqui, onde ele tentou me sangrar na orelha. Depois no olho. Muitas facadas. Foram muitas. Foi de cena de horror. Eu não sei explicar para vocês”, afirmou a vítima.
Prisão do suspeito
Equipe de Força Tática da Polícia Militar, durante patrulhamento pela zona sul, recebeu comunicação via Copom a respeito da tentativa de feminicídio no Jardim Cruzeiro do Sul. O autor havia fugido em um veículo VW Golf, de cor verde, cujas placas foram irradiadas na rede.
Os policiais começaram as buscas e encontraram o veículo nas imediações do Jardim Satélite, na avenida Andrômeda. O autor foi identificado e admitiu ter discutido com sua companheira e desferido contra ela um golpe de faca, motivo pelo qual recebeu voz de prisão e foi conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). O homem também tinha vestígios de sangue no corpo, segundo a PM.
A vítima declarou que convivia maritalmente com o indiciado há cerca de dois meses, mantendo relacionamento afetivo há aproximadamente oito meses. A mulher ainda informou estar grávida de cerca de seis semanas do indiciado, declarou sentir que o ataque foi premeditado e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o companheiro, com medidas protetivas da Lei Maria da Penha.
O ataque
Na noite de domingo (18), a mulher disse que discutiu com o marido por um conteúdo visualizado no aparelho celular dele. O homem teria “autolesionado o próprio aparelho” e, em seguida, se dirigido à cozinha, de onde retornou portando uma faca de serra, que trouxe oculta quando adentrou o segundo quarto do imóvel.
Enquanto a mulher estava sentada, o indiciado aproximou-se sob o pretexto de pegar pertences, postando-se sobre ela, “choroso e insistente em permanecer muito próximo”.
De repente, ele desferiu ao menos dois golpes atingindo a mulher na região cervical e no ouvido, prosseguindo com investidas dirigidas à cabeça e ao rosto da companheira. O ataque só foi interrompido quando a faca quebrou, separando-se do cabo.
A vítima disse ter se defendido mordendo o agressor no ombro e na mão, resultando-lhe lesões defensivas nas mãos e ferimentos na cabeça e face. Em seguida, conseguiu acionar a mãe, que reside no piso inferior do imóvel, sendo então conduzida para atendimento médico e, posteriormente, à delegacia para a formalização do registro e realização de exames periciais.
O homem foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio, o que foi confirmado na delegacia. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante do indiciado, sem fiança criminal. Ele passaria por audiência de custódia nesta segunda.
A vítima foi ouvida e pediu medidas protetivas de urgência contra o indiciado. A mulher também passou por exame IML (Instituto Médico Lega), cujo resultado apontou lesão corporal leve. O indiciado passou pelo mesmo exame, com o mesmo resultado. Segundo a polícia, ele não tem antecedentes criminais.
Alerta contra violência
No vídeo, a vítima faz um alerta para outras mulheres. “Se vocês estiverem num relacionamento que seja o mínimo abusivo, que mostre o mínimo de agressão, não deixem passar, não fechem os olhos”, disse ela. “Não fique no relacionamento que seja o mínimo de abusivo”.
“Ele está preso e vai responder por tentativa de feminicídio. Não sei se isso é um pesadelo. Ele dizia que me amava, que queria viver comigo. Ele veio para me sangrar. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas acontece. Não deixe que nada aconteça por qualquer motivo. Eu não merecia passar por isso dentro da minha própria casa. Deixo isso de alerta”, completou ela.