A mulher de 31 anos esfaqueada pelo companheiro em São José dos Campos comentou sobre o ataque por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais. O homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar e indiciado por tentativa de feminicídio, na madrugada desta segunda-feira (19).

Segundo o boletim de ocorrência, ele esfaqueou a própria mulher em uma casa no Jardim Cruzeiro do Sul, na região sul da cidade, fugindo em seguida. A vítima está grávida.