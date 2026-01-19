Uma mulher de 77 anos denunciou o filho adotivo, de 26 anos, após ameaças de agressão que teriam sido feitas por ele, em Guaratinguetá. O caso foi registrado às 12h15 desta segunda-feira (19), na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz seria usuário de crack e estaria furtando bens da residência da mãe para comprar drogas. Ela disse morar sozinha com ele na casa.
A idosa relatou aos policiais que o filho já foi internado em clínicas, mas fugiu dos tratamentos. A mulher disse que está “emocionalmente abalada” com a situação e que teme ser agredida por ele.
Ela afirmou ainda que nunca havia registrado um boletim de ocorrência contra o filho, mas que, quando ele está sob efeito de drogas, tem dito que vai bater nela.
A mulher relatou à polícia que “teme por sua integridade”. Ela pediu medidas protetivas de urgência para que o rapaz saia de casa e a “deixe em paz”.