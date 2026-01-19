Uma mulher de 77 anos denunciou o filho adotivo, de 26 anos, após ameaças de agressão que teriam sido feitas por ele, em Guaratinguetá. O caso foi registrado às 12h15 desta segunda-feira (19), na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz seria usuário de crack e estaria furtando bens da residência da mãe para comprar drogas. Ela disse morar sozinha com ele na casa.