19 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DRAMA FAMILIAR

VALE: Mãe denuncia filho usuário de crack após ameaça de agressão

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Usuário de crack (imagem ilustrativa)
Usuário de crack (imagem ilustrativa)

Uma mulher de 77 anos denunciou o filho adotivo, de 26 anos, após ameaças de agressão que teriam sido feitas por ele, em Guaratinguetá. O caso foi registrado às 12h15 desta segunda-feira (19), na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz seria usuário de crack e estaria furtando bens da residência da mãe para comprar drogas. Ela disse morar sozinha com ele na casa.

A idosa relatou aos policiais que o filho já foi internado em clínicas, mas fugiu dos tratamentos. A mulher disse que está “emocionalmente abalada” com a situação e que teme ser agredida por ele.

Ela afirmou ainda que nunca havia registrado um boletim de ocorrência contra o filho, mas que, quando ele está sob efeito de drogas, tem dito que vai bater nela.

A mulher relatou à polícia que “teme por sua integridade”. Ela pediu medidas protetivas de urgência para que o rapaz saia de casa e a “deixe em paz”.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários