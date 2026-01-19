Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A pergunta, carregada de angústia, ecoa na voz de Maria Santana Ramos Bernardes desde a noite de sábado (17), quando o motorista Felipe Bernardes Ramos, de 36 anos, desapareceu em São José dos Campos. Funcionário da Santa Casa, casado e pai de família, Felipe foi visto pela última vez após deixar colegas de trabalho em casa, no bairro Santa Inês.

Felipe desapareceu por volta das 18h30 de sábado (17). Segundo familiares, ele dirigia uma Chevrolet Spin prata, de placa ENE-6790, e vestia uniforme da Santa Casa no momento em que foi visto pela última vez.

Desde então, não houve mais contato. O celular do motorista ainda chegou a receber ligações até a noite de domingo, mas não era atendido. Agora, o aparelho sequer completa as chamadas, o que aumenta a aflição da família.

“Ele não foi encontrado. Ele é meu filho. Estamos desesperados por notícias do Felipe”, escreveu a mãe nas redes sociais, em um apelo emocionado que mobilizou amigos, colegas de trabalho e moradores da cidade.

Comoção em São José dos Campos