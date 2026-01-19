Morreu nesse final de semana o homem de Deus e de fé Elizeu da Cruz, morador de Lorena. A causa da morte não foi divulgada. Servo fiel da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ele era muito querido e estimado e pela comunidade.
Segundo moradores de Lorena, Elizeu viveu por muitos anos no Bairro Da Cruz, além de ter trabalhado em estabelecimentos conhecidos na cidade, como no antigo Supermercado Camarinha e na Madeireira Pinhal.
“Muitas pessoas o conheciam, pra ele não tinha tempo ruim... Amor de muitos”, diz mensagem nas redes sociais.
Ele ainda trabalhou como técnico de enfermagem na Santa Casa e nas UBS (Unidade Básica de Saúde), além do Samu em Lorena.
“Um senhor muito carismático que vai deixar muita saudade a todos próximos a ele. Deixamos nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares e que Deus conforte os seus corações”, diz outra mensagem.
Centenas de amigos, familiares e conhecidos lamentaram a partida de Elizeu e o homenagearam com mensagens nas redes sociais.
“Que domingo triste para todos que o conheceram. Tive a honra de conhecer esse irmão em Cristo. Muito carismático, um servo fiel. Infelizmente se foi, mas deixou um legado de uma pessoa que realmente transmitia uma paz o real amor em Cristo. Hoje se pode dizer que o céu está em festa. Jamais será esquecido e sim lembrado pelo seu jeito simples e abençoado de ser”, disse Eliane Guatura.
Ilza Reis comentou: “Primo, sabemos que você já se encontra nos braços do senhor Jesus, saudades eterna”. Luiz Sene escreveu: “Descanse em paz meu amigo Elizeu. Tive a honra de conhecê-lo no supermercado e trabalhar por 7 anos com ele. Grande guerreiro. Fiel, honesto e homem de Deus. Partiu para o pai. Vá em paz”.
“Que Deus dê conforto a todos familiares. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Supermercado Camarinha, pessoa gente boa e carismática. Que Deus o receba com muito carinho. Descanse em paz meu amigo. Obrigado por tudo”, afirmou Omar Mauro Junior.