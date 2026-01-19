Morreu nesse final de semana o homem de Deus e de fé Elizeu da Cruz, morador de Lorena. A causa da morte não foi divulgada. Servo fiel da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ele era muito querido e estimado e pela comunidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo moradores de Lorena, Elizeu viveu por muitos anos no Bairro Da Cruz, além de ter trabalhado em estabelecimentos conhecidos na cidade, como no antigo Supermercado Camarinha e na Madeireira Pinhal.