O enteado esfaqueou o padrasto durante uma confusão no bairro Bem Viver (Condomínio Cedro), em Pindamonhangaba, na noite de sábado (17). A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e, no desdobramento do caso, a própria vítima, no caso o padrasto, acabou indiciada por porte/posse ilegal de arma de fogo após a polícia localizar armamento escondido em área de mata, segundo informações repassadas à Polícia Militar e apresentadas à Polícia Civil.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o relato, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom para atender uma ocorrência de agressão. No local, moradores informaram que um homem teria sido esfaqueado pelo próprio enteado.
A vítima foi socorrida por populares e levada à UPA do Araretama. Segundo informações repassadas à equipe policial na unidade de saúde, o homem deu entrada com ferimentos causados por golpes de faca na região do pescoço e da cabeça, permanecendo em estado estável.
Uma das viaturas permaneceu no condomínio para preservação do local, enquanto outras equipes deram início às diligências para localizar o enteado apontado como autor da agressão.
Durante as buscas, os policiais receberam a informação de que havia um homem caído ao solo nas proximidades do condomínio. No ponto indicado, o suspeito foi localizado com lesões aparentes, supostamente causadas por agressões de populares após o ataque, conforme o relato.
O resgate foi acionado e ele foi encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico. Depois, foi conduzido à delegacia para as providências.
No decorrer da ocorrência, a companheira da vítima informou à polícia que haveria armas de fogo armazenadas em um barraco em área de mata, nas proximidades do porto de areia do Araretama.
Com apoio de ferramentas de geolocalização, as equipes realizaram buscas no local indicado e encontraram duas armas de fogo, além de munições, espoletas e pólvora (itens citados como usados para recarga), conforme a informação apresentada na ocorrência.
Após receber atendimento médico, o suspeito foi levado à Delegacia de Polícia, onde o delegado de plantão elaborou boletim por tentativa de homicídio em desfavor do enteado, segundo a informação repassada no caso.
Já o padrasto esfaqueado acabou indiciado por porte/posse ilegal de arma de fogo, devido ao material localizado na mata. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.