O enteado esfaqueou o padrasto durante uma confusão no bairro Bem Viver (Condomínio Cedro), em Pindamonhangaba, na noite de sábado (17). A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e, no desdobramento do caso, a própria vítima, no caso o padrasto, acabou indiciada por porte/posse ilegal de arma de fogo após a polícia localizar armamento escondido em área de mata, segundo informações repassadas à Polícia Militar e apresentadas à Polícia Civil.

De acordo com o relato, equipes da Polícia Militar foram acionadas via Copom para atender uma ocorrência de agressão. No local, moradores informaram que um homem teria sido esfaqueado pelo próprio enteado.