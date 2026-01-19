Moradores de bairros da zona leste de São José dos Campos sofrem com a falta d'água.
Relatos enviados ao OVALE indicam que em alguns pontos, como Bairrinho e Jardim Santa Hermínia, o desabastecimento chega a três dias.
A Sabesp informou que o problema se deve a uma manutenção emergencial e que será resolvido ainda nesta segunda-feira (19).
Por meio de nota, a empresa informou que o abastecimento está em processo de normalização na região do Bairrinho, que havia passado por uma manutenção emergencial na sexta-feira (17).
O trabalho visava o ajuste de uma rede, porém o sistema não se recuperou integralmente, sendo necessário este novo reparo.
Segundo a companhia, houve a identificação de um novo vazamento, este na região do Nova Esperança, localizado em área de mata e de difícil acesso, o que aumentou a complexidade de solução.
Os bairros que apresentam recuperação gradativa no fornecimento são Bairrinho, Jardim Santa Matilde, Cajuru, Serrote, Paineiras, Jardim Santa Hermínia, Vila Monterey, Residencial Setparque e Dunamis com previsão de que o reparo seja concluído ao longo do dia de hoje.
A companhia orienta o uso da água armazenada nas caixas-d’água e disponibiliza os canais de atendimento 0800 055 0195 e o WhatsApp (11) 3388-8000.