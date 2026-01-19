Moradores de bairros da zona leste de São José dos Campos sofrem com a falta d'água.

Relatos enviados ao OVALE indicam que em alguns pontos, como Bairrinho e Jardim Santa Hermínia, o desabastecimento chega a três dias.

A Sabesp informou que o problema se deve a uma manutenção emergencial e que será resolvido ainda nesta segunda-feira (19).