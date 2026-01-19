19 de janeiro de 2026
INTERDIÇÕES

Manutenção altera tráfego no Contorno Norte e Serra Nova

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Túnel da Tamoios
Túnel da Tamoios

A Concessionária Tamoios realiza, ao longo desta semana, uma série de fechamentos noturnos para manutenção programada nos túneis da Serra Nova e do Contorno Norte.

Interdições estão previstas para ocorrer sempre entre as 22h e as 6h do dia seguinte, visando garantir a segurança e a conservação das vias.

Cronograma de Interdições

Segunda-feira (19/01):

  • Serra Nova: O trecho será interditado para manutenção. Durante este intervalo, o tráfego será desviado para a Serra Antiga, que operará em sistema de mão dupla.

  • Contorno Norte: Também haverá fechamento noturno. Os usuários que precisarem trafegar pelo trecho deverão utilizar a Rodovia Rio-Santos (SP-055) como rota alternativa.

Terça-feira (20/01) a quinta-feira (22/01):

  • Serra Nova: As interdições continuam no período noturno. Assim como na segunda-feira, o fluxo de veículos será direcionado para a Serra Antiga, mantendo uma pista para cada sentido.

Planejamento

A concessionária reforça que o calendário de manutenções para a semana seguinte será divulgado em breve.

A orientação aos motoristas é que planejem suas viagens e respeitem a sinalização vigente nos trechos em obras para evitar acidentes.

