A Concessionária Tamoios realiza, ao longo desta semana, uma série de fechamentos noturnos para manutenção programada nos túneis da Serra Nova e do Contorno Norte.
Interdições estão previstas para ocorrer sempre entre as 22h e as 6h do dia seguinte, visando garantir a segurança e a conservação das vias.
Cronograma de Interdições
Segunda-feira (19/01):
-
Serra Nova: O trecho será interditado para manutenção. Durante este intervalo, o tráfego será desviado para a Serra Antiga, que operará em sistema de mão dupla.
-
Contorno Norte: Também haverá fechamento noturno. Os usuários que precisarem trafegar pelo trecho deverão utilizar a Rodovia Rio-Santos (SP-055) como rota alternativa.
Terça-feira (20/01) a quinta-feira (22/01):
-
Serra Nova: As interdições continuam no período noturno. Assim como na segunda-feira, o fluxo de veículos será direcionado para a Serra Antiga, mantendo uma pista para cada sentido.
Planejamento
A concessionária reforça que o calendário de manutenções para a semana seguinte será divulgado em breve.
A orientação aos motoristas é que planejem suas viagens e respeitem a sinalização vigente nos trechos em obras para evitar acidentes.