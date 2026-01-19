A Concessionária Tamoios realiza, ao longo desta semana, uma série de fechamentos noturnos para manutenção programada nos túneis da Serra Nova e do Contorno Norte.

Interdições estão previstas para ocorrer sempre entre as 22h e as 6h do dia seguinte, visando garantir a segurança e a conservação das vias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Cronograma de Interdições