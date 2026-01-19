19 de janeiro de 2026
PORTA A PORTA

Agentes da Sabesp visitam residências para cadastro em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Colaboradores da Sabesp são devidamente identificados
A Sabesp iniciou uma campanha de atualização cadastral itinerante em bairros da zona leste de São José dos Campos. O trabalho inclui visitação presencial às residências.

A iniciativa faz parte das obras de ampliação e modernização do sistema de abastecimento de água na região e visa melhorar a comunicação direta com os clientes sobre manutenções e serviços.

Visitas

Durante essa semana (de 19 a 23 de janeiro), serão visitados os bairros Vista Verde, Jardim Motorama e São Vicente.

Os moradores são avisados antecipadamente por meio de comunicados impressos deixados nas caixas de correio.

Segurança e identificação

Para evitar golpes, a Sabesp reforça que a atualização é feita por equipes contratadas e devidamente identificadas.

Os agentes solicitam apenas a confirmação de dados como telefone, e-mail e nome do responsável pela ligação.

A Companhia esclarece que não há cobrança de taxas, venda de serviços ou solicitação de dados bancários durante as visitas domiciliares.

Modernização do sistema

As visitas ocorrem paralelamente à ampliação de redes, instalação de macromedidores e pontos de controle de pressão.

Segundo a Sabesp, essa infraestrutura permite maior eficiência na distribuição, reduz perdas de água e acelera a identificação de falhas no sistema.

Canais de atendimento

Em caso de dúvidas ou para confirmar a identidade dos colaboradores, o cliente pode utilizar os canais oficiais:

Telefone: 0800 055 0195 (ligação gratuita)

WhatsApp: (11) 3388-8000

Site: www.sabesp.com.br (Agência Virtual)

