A Sabesp iniciou uma campanha de atualização cadastral itinerante em bairros da zona leste de São José dos Campos. O trabalho inclui visitação presencial às residências.
A iniciativa faz parte das obras de ampliação e modernização do sistema de abastecimento de água na região e visa melhorar a comunicação direta com os clientes sobre manutenções e serviços.
Visitas
Durante essa semana (de 19 a 23 de janeiro), serão visitados os bairros Vista Verde, Jardim Motorama e São Vicente.
Os moradores são avisados antecipadamente por meio de comunicados impressos deixados nas caixas de correio.
Segurança e identificação
Para evitar golpes, a Sabesp reforça que a atualização é feita por equipes contratadas e devidamente identificadas.
Os agentes solicitam apenas a confirmação de dados como telefone, e-mail e nome do responsável pela ligação.
A Companhia esclarece que não há cobrança de taxas, venda de serviços ou solicitação de dados bancários durante as visitas domiciliares.
Modernização do sistema
As visitas ocorrem paralelamente à ampliação de redes, instalação de macromedidores e pontos de controle de pressão.
Segundo a Sabesp, essa infraestrutura permite maior eficiência na distribuição, reduz perdas de água e acelera a identificação de falhas no sistema.
Canais de atendimento
Em caso de dúvidas ou para confirmar a identidade dos colaboradores, o cliente pode utilizar os canais oficiais:
Telefone: 0800 055 0195 (ligação gratuita)
WhatsApp: (11) 3388-8000
Site: www.sabesp.com.br (Agência Virtual)