OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
MORTE NO MAR

Idoso morre após cair na água na Praia da Barra Seca, em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/PMU
Caso aconteceu na Praia da Barra Seca, em Ubatuba
Caso aconteceu na Praia da Barra Seca, em Ubatuba

Um idoso de aproximadamente 70 anos morreu após cair dentro da água na Praia da Barra Seca, em Ubatuba. O acidente aconteceu na manhã do último sábado (17), por volta de 11h10, em local não guarnecido e não sinalizado. A ocorrência contou com o emprego de duas viaturas e efetivo de cinco profissionais.

De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), o idoso apresentava inicialmente quadro compatível com afogamento grau três. De imediato, o comandante de prontidão foi informado da situação e foi solicitado apoio do serviço de atendimento médico de urgência.

Pouco tempo depois, foi informado que havia um médico no local e que o estado da vítima havia se agravado, evoluindo para parada cardiorrespiratória. A informação foi repassada à central de regulação médica, que encaminhou equipe de suporte avançado para o atendimento.

Equipes do Corpo de Bombeiros também deslocaram-se até o local para apoio à ocorrência. Apesar das inúmeras tentativas de reanimação realizadas pelas equipes presentes, o óbito foi constatado no local por médica responsável.

Após a constatação do óbito, o local permaneceu preservado pela equipe do Corpo de Bombeiros até a chegada do policiamento responsável pelas demais providências legais.

Informações preliminares indicam que a vítima teria sofrido um mal súbito antes de submergir na água.

