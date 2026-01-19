Um idoso de aproximadamente 70 anos morreu após cair dentro da água na Praia da Barra Seca, em Ubatuba. O acidente aconteceu na manhã do último sábado (17), por volta de 11h10, em local não guarnecido e não sinalizado. A ocorrência contou com o emprego de duas viaturas e efetivo de cinco profissionais.

De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), o idoso apresentava inicialmente quadro compatível com afogamento grau três. De imediato, o comandante de prontidão foi informado da situação e foi solicitado apoio do serviço de atendimento médico de urgência.