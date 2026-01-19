Um idoso de aproximadamente 70 anos morreu após cair dentro da água na Praia da Barra Seca, em Ubatuba. O acidente aconteceu na manhã do último sábado (17), por volta de 11h10, em local não guarnecido e não sinalizado. A ocorrência contou com o emprego de duas viaturas e efetivo de cinco profissionais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), o idoso apresentava inicialmente quadro compatível com afogamento grau três. De imediato, o comandante de prontidão foi informado da situação e foi solicitado apoio do serviço de atendimento médico de urgência.
Pouco tempo depois, foi informado que havia um médico no local e que o estado da vítima havia se agravado, evoluindo para parada cardiorrespiratória. A informação foi repassada à central de regulação médica, que encaminhou equipe de suporte avançado para o atendimento.
Equipes do Corpo de Bombeiros também deslocaram-se até o local para apoio à ocorrência. Apesar das inúmeras tentativas de reanimação realizadas pelas equipes presentes, o óbito foi constatado no local por médica responsável.
Após a constatação do óbito, o local permaneceu preservado pela equipe do Corpo de Bombeiros até a chegada do policiamento responsável pelas demais providências legais.
Informações preliminares indicam que a vítima teria sofrido um mal súbito antes de submergir na água.