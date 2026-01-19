Um homem identificado pelas iniciais E.S., de 47 anos, foi preso em flagrante por furtar energia elétrica para uso em um motorhome em Boiçucanga, na Costa Sul de São Sebastião.
A ação aconteceu na última sexta-feira (16), durante uma operação de fiscalização e proteção ao patrimônio público, iniciada após o COI (Centro de Operações Integradas) receber denúncias sobre irregularidades no local.
Ocorrência
O flagrante ocorreu na Praça Pôr do Sol.
No local, equipes da Polícia Municipal localizaram um veículo do tipo motorhome estacionado na orla e identificaram uma ligação clandestina com um cabo conectado diretamente a um poste da rede de iluminação pública, que teve a base metálica arrombada para expor a fiação interna e permitir o desvio.
Após a realização da perícia técnica, a fraude foi confirmada, configurando o crime de furto conforme o artigo 155 do Código Penal.
O responsável pelo veículo foi detido e conduzido à delegacia, onde a autoridade policial arbitrou uma fiança no valor de R$ 1.512.
O homem obteve liberdade provisória após o pagamento e o cumprimento das medidas legais cabíveis.