FURTO DE ENERGIA

Homem liga motorhome em poste público e é preso em Boiçucanga

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem identificado pelas iniciais E.S., de 47 anos, foi preso em flagrante por furtar energia elétrica para uso em um motorhome em Boiçucanga, na Costa Sul de São Sebastião.

A ação aconteceu na última sexta-feira (16), durante uma operação de fiscalização e proteção ao patrimônio público, iniciada após o COI (Centro de Operações Integradas) receber denúncias sobre irregularidades no local.

Ocorrência

O flagrante ocorreu na Praça Pôr do Sol.

No local, equipes da Polícia Municipal localizaram um veículo do tipo motorhome estacionado na orla e identificaram uma ligação clandestina com um cabo conectado diretamente a um poste da rede de iluminação pública, que teve a base metálica arrombada para expor a fiação interna e permitir o desvio.

Após a realização da perícia técnica, a fraude foi confirmada, configurando o crime de furto conforme o artigo 155 do Código Penal.

O responsável pelo veículo foi detido e conduzido à delegacia, onde a autoridade policial arbitrou uma fiança no valor de R$ 1.512.

O homem obteve liberdade provisória após o pagamento e o cumprimento das medidas legais cabíveis.

