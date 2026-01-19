Um homem identificado pelas iniciais E.S., de 47 anos, foi preso em flagrante por furtar energia elétrica para uso em um motorhome em Boiçucanga, na Costa Sul de São Sebastião.

A ação aconteceu na última sexta-feira (16), durante uma operação de fiscalização e proteção ao patrimônio público, iniciada após o COI (Centro de Operações Integradas) receber denúncias sobre irregularidades no local.

Ocorrência