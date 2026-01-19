Há previsão de ressaca marítima e ventos fortes entre segunda-feira (19) e quarta-feira (21) em todo o Litoral Paulista, incluindo as cidades do Litoral Norte. O alerta é da Defesa Civil do Estado.

Segundo o órgão estadual, as ondas podem chegar a 2,5 metros e as rajadas de vento serão de forte intensidade, podendo atingir 74 km/h.