OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
DEFESA CIVIL ALERTA

Ressaca marítima e ventos de até 74 km/h podem atingir o litoral

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Alerta da Defesa Civil para todo o Litoral Paulista
Alerta da Defesa Civil para todo o Litoral Paulista

Há previsão de ressaca marítima e ventos fortes entre segunda-feira (19) e quarta-feira (21) em todo o Litoral Paulista, incluindo as cidades do Litoral Norte. O alerta é da Defesa Civil do Estado.

Segundo o órgão estadual, as ondas podem chegar a 2,5 metros e as rajadas de vento serão de forte intensidade, podendo atingir 74 km/h.

A Defesa Civil recomenda atenção redobrada em áreas vulneráveis como praias e locais abertos. Evite a prática de esportes ao ar livre e atividades náuticas durante este período.

