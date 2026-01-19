A RMVale terá uma terça-feira marcada por instabilidade e variação de nebulosidade, com possibilidade de chuva em grande parte das cidades. As informações são do Climatempo.

Em São José dos Campos, o dia começa nublado, com chance de garoa durante a manhã. À tarde, o sol aparece e as nuvens diminuem, mas a nebulosidade volta a aumentar à noite. As temperaturas variam entre 17°C e 22°C, com alta probabilidade de chuva.