A RMVale terá uma terça-feira marcada por instabilidade e variação de nebulosidade, com possibilidade de chuva em grande parte das cidades. As informações são do Climatempo.
Em São José dos Campos, o dia começa nublado, com chance de garoa durante a manhã. À tarde, o sol aparece e as nuvens diminuem, mas a nebulosidade volta a aumentar à noite. As temperaturas variam entre 17°C e 22°C, com alta probabilidade de chuva.
Em Taubaté, a previsão indica sol com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de céu nublado. Não há expectativa de chuva, e a noite segue com bastante nebulosidade. Os termômetros devem marcar mínima de 17°C e máxima de 24°C.
Guaratinguetá terá um dia de sol entre muitas nuvens, com momentos de céu nublado. À noite, há previsão de pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas. As temperaturas ficam entre 17°C e 24°C, com elevado índice de chance de chuva.
No Litoral Norte, Caraguatatuba enfrenta um dia típico de verão, com sol pela manhã e aumento de nuvens ao longo do dia. Pancadas de chuva são esperadas a partir do fim da manhã e durante a tarde, com noite chuvosa. A mínima prevista é de 19°C e a máxima de 22°C.
Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, o tempo será de sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, há previsão de pancadas de chuva. As temperaturas seguem mais amenas, variando entre 11°C e 18°C.
O Climatempo destaca que a combinação de calor e umidade mantém as condições favoráveis para chuva em boa parte da RMVale, principalmente entre a tarde e a noite.