Um homem de aproximadamente 30 anos ficou gravemente ferido após queda de bicicleta na rua Independência, no bairro Vila Paulista, em Cruzeiro, na noite de domingo (18).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h para atender a ocorrência. No local, os bombeiros encontraram um homem caído ao solo, desorientado e com ferimento na cabeça. A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e, em seguida, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Casa.
Segundo informações apuradas, o ciclista teria perdido o freio da bicicleta enquanto descia um trecho de morro da rua Independência, o que teria provocado a queda.
Após avaliação médica no hospital, o estado de saúde do homem foi considerado grave. Diante do quadro clínico, foi definida a transferência do paciente para outro hospital da região, onde deverá receber atendimento especializado. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas.