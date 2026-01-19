Um homem de aproximadamente 30 anos ficou gravemente ferido após queda de bicicleta na rua Independência, no bairro Vila Paulista, em Cruzeiro, na noite de domingo (18).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h para atender a ocorrência. No local, os bombeiros encontraram um homem caído ao solo, desorientado e com ferimento na cabeça. A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e, em seguida, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Casa.