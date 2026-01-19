19 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Idoso que morreu afogado em Ubatuba recusou colete salva-vidas

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Joel Domingues do Prado, de 64 anos, que morreu afogado durante um passeio de caiaque no último domingo (18), se recusou a utilizar colete salva-vidas antes de iniciar a atividade com a família em Ubatuba.

Ele submergiu quando a embarcação virou.

O acidente 

No momento do incidente, o caiaque levava outros ocupantes. Todos utilizavam coletes salva-vidas e conseguiram se salvar após a embarcação virar.

Joel, no entanto, havia se negado a usar o equipamento de proteção. Ao cair na água, ele tentou se segurar em boias de segurança e sinalização para permanecer na superfície, mas não resistiu ao esforço físico e acabou submergindo.

O resgate

As equipes de resgate foram acionadas e, com o apoio de populares, localizaram o corpo da vítima após cerca de 40 minutos de buscas, próximo ao ponto onde ele havia afundado, na praia Domingas Dias.

Após ser retirado da água e levado para uma área seca, os bombeiros iniciaram os protocolos de reanimação cardiopulmonar.

Durante o transporte, a equipe de resgate encontrou uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que assumiu o suporte avançado.

Morte

Apesar das manobras de emergência, o óbito foi constatado pelo médico ainda no local. O corpo de Joel foi encaminhado à funerária municipal e, posteriormente, levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Caraguatatuba.

