Um jovem de aproximadamente 23 anos desapareceu em um rio na Barra do Una, em São Sebastião, nesse domingo (18). O Corpo de Bombeiros faz buscas desde o registro da ocorrência de possível afogamento.
Segundo as informações preliminares divulgadas pela corporação, o caso teria ocorrido em área interna do município, não em ambiente de praia. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, por conta da correnteza, existe a possibilidade de o corpo ser conduzido em direção ao mar, o que amplia a área de atenção no rio na Barra do Una.
O Corpo de Bombeiros informou que, diante do cenário, a ocorrência evoluiu para pesquisa, sob responsabilidade do 6º Grupamento de Bombeiros, com apoio do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo). Equipes especializadas foram deslocadas para coletar mais dados, realizar levantamentos técnicos e delimitar a área de buscas, conforme protocolos operacionais.
Em ocorrências desse tipo, os bombeiros fazem a análise de pontos como correnteza, profundidade, acessos e riscos do entorno, além de traçar possíveis rotas de deslocamento na água. A corporação não detalhou quais técnicas serão empregadas no rio na Barra do Una, mas reforçou que a área passará por levantamento técnico.
Até o momento, o jovem não foi localizado, segundo a atualização divulgada pelo Corpo de Bombeiros. O caso segue em atendimento.
Em casos de afogamento ou desaparecimento em curso d’água, a orientação é ligar imediatamente para o 193 e evitar entrar no rio para tentar resgate sem treinamento, pois a correnteza pode colocar outras vidas em risco — especialmente em situações como a do rio na Barra do Una.