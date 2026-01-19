19 de janeiro de 2026
DRAMA

Bombeiros buscam jovem que desapareceu em rio de São Sebastião

Por Jesse Nascimento | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de São Sebastião
Barra do Una, em São Sebastião
Barra do Una, em São Sebastião

Um jovem de aproximadamente 23 anos desapareceu em um rio na Barra do Una, em São Sebastião, nesse domingo (18). O Corpo de Bombeiros faz buscas desde o registro da ocorrência de possível afogamento.

Segundo as informações preliminares divulgadas pela corporação, o caso teria ocorrido em área interna do município, não em ambiente de praia. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, por conta da correnteza, existe a possibilidade de o corpo ser conduzido em direção ao mar, o que amplia a área de atenção no rio na Barra do Una.

O Corpo de Bombeiros informou que, diante do cenário, a ocorrência evoluiu para pesquisa, sob responsabilidade do 6º Grupamento de Bombeiros, com apoio do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo). Equipes especializadas foram deslocadas para coletar mais dados, realizar levantamentos técnicos e delimitar a área de buscas, conforme protocolos operacionais.

Em ocorrências desse tipo, os bombeiros fazem a análise de pontos como correnteza, profundidade, acessos e riscos do entorno, além de traçar possíveis rotas de deslocamento na água. A corporação não detalhou quais técnicas serão empregadas no rio na Barra do Una, mas reforçou que a área passará por levantamento técnico.

Até o momento, o jovem não foi localizado, segundo a atualização divulgada pelo Corpo de Bombeiros. O caso segue em atendimento.

Em casos de afogamento ou desaparecimento em curso d’água, a orientação é ligar imediatamente para o 193 e evitar entrar no rio para tentar resgate sem treinamento, pois a correnteza pode colocar outras vidas em risco — especialmente em situações como a do rio na Barra do Una.

