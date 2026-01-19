Um jovem de aproximadamente 23 anos desapareceu em um rio na Barra do Una, em São Sebastião, nesse domingo (18). O Corpo de Bombeiros faz buscas desde o registro da ocorrência de possível afogamento.

Segundo as informações preliminares divulgadas pela corporação, o caso teria ocorrido em área interna do município, não em ambiente de praia. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, por conta da correnteza, existe a possibilidade de o corpo ser conduzido em direção ao mar, o que amplia a área de atenção no rio na Barra do Una.