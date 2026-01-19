O leilão para a concessão da Estrada de Ferro Campos do Jordão foi marcado para o final de abril. O Governo do Estado de São Paulo, por meio da SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos), publicou aviso da Concorrência Internacional nº 02/2026 para a Concessão de Obra no Complexo Turístico Ferroviário da Estrada de Ferro de Campos do Jordão, com sessões presenciais na B3 (Bolsa de Valores) no fim de abril.
De acordo com o aviso, a sessão pública de entrega dos envelopes ocorrerá no dia 24 de abril de 2026, das 10h às 11h, na sede da B3, na rua XV de Novembro, 275, Centro, em São Paulo. A entrega também poderá ser feita pela plataforma digital da B3, conforme descrito no edital.
A sessão pública de abertura das propostas está marcada para 29 de abril, a partir das 14h, também na B3. Os interessados poderão apresentar pedidos de esclarecimentos até 31 de março. Conforme o regramento do edital, os pedidos deverão ser enviados para o e-mail: concessaoefcj@sp.gov.br.
Segundo o aviso, os documentos da licitação (edital, contrato e anexos) estarão disponíveis para consulta a partir desta segunda-feira (19), no site da SPI e no Data Room do projeto. O acesso pode ser feito pelo link oficial (clique aqui).
A Concorrência Internacional nº 02/2026 trata da Concessão de Obra no Complexo Turístico Ferroviário da Estrada de Ferro de Campos do Jordão. Na prática, o leilão vai selecionar o grupo ou consórcio responsável por executar as obrigações previstas no contrato, seguindo as regras e condições estabelecidas no edital. A concessão da ferrovia entrou na reta final após avanços institucionais e anúncios de cronograma.
A B3 é utilizada como ambiente para realização de sessões públicas de concessões e leilões, como no leilão da rodovia Presidente Dutra.