O leilão para a concessão da Estrada de Ferro Campos do Jordão foi marcado para o final de abril. O Governo do Estado de São Paulo, por meio da SPI (Secretaria de Parcerias em Investimentos), publicou aviso da Concorrência Internacional nº 02/2026 para a Concessão de Obra no Complexo Turístico Ferroviário da Estrada de Ferro de Campos do Jordão, com sessões presenciais na B3 (Bolsa de Valores) no fim de abril.

De acordo com o aviso, a sessão pública de entrega dos envelopes ocorrerá no dia 24 de abril de 2026, das 10h às 11h, na sede da B3, na rua XV de Novembro, 275, Centro, em São Paulo. A entrega também poderá ser feita pela plataforma digital da B3, conforme descrito no edital.