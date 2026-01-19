19 de janeiro de 2026
OPORTUNIDADE

Caraguatatuba oferece 300 vagas de emprego nesta segunda-feira

Por Da redação | Caraguatauba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Prefeitura de Caraguatatuba por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba) atualizou na manhã desta segunda-feira (19) a quantidade de vagas de emprego disponíveis no município.

Ao todo são 300 vagas para início imediato em diversas áreas de atuação, níveis de experiência e escolaridade.

Entre as oportunidades também há vagas de estágio e vagas para pessoa com deficiência (PCD).

Para conhecer as posições disponíveis, clique aqui.

Como se candidatar

Candidatos devem comparecer pessoalmente com documentos e currículos no posto mais próximo de sua residência.

Moradores da região Sul devem se dirigir ao CATE (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor) , localizado na avenida José Herculano, nº 7.495, no Travessão.

População das regiões Norte e Centro pode procurar por atendimento no PAT na rua Taubaté, nº 520, no Sumaré.

