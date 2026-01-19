A Prefeitura de Caraguatatuba por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador de Caraguatatuba) atualizou na manhã desta segunda-feira (19) a quantidade de vagas de emprego disponíveis no município.

Ao todo são 300 vagas para início imediato em diversas áreas de atuação, níveis de experiência e escolaridade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp