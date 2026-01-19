A Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica) abriu 15 mil vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional na modalidade a distância (EaD).
As oportunidades são nas áreas de administração, informática, programação, marketing, idiomas e inclusão.
Cursos
Os cursos são realizados online, de forma assíncrona por meio de plataforma específica. As áreas e o conteúdo são pensados considerando a demanda atual de mercado.
Confira:
- Administração e gestão de negócios: assistente administrativo, assistente de contabilidade, assistente de logística, assistente de recursos humanos, empreendedorismo e gestão de pequenos negócios, gestão de projetos com metodologias ágeis, matemática financeira com Excel.
- Tecnologia, programação e dados: inteligência artificial aplicada, introdução à programação Python, programação web I, programação web ii, Power bi para análise de dados, segurança da informação e lgpd, implementação de redes de computadores.
- Informática e ferramentas de escritório: informática para o trabalho, Excel avançado com vba.
- Design e comunicação visual: design Canva, fundamentos de design gráfico, produção e edição de vídeos.
- Marketing e vendas: marketing digital e redes sociais, atendimento ao cliente e técnicas de vendas.
- Idiomas e inclusão: inglês para iniciante, língua brasileira de sinais (iniciante), educação inclusiva e atendimento a pessoas com deficiências.
- Eletrônica e automação: projeto de eletrônica e automação com Arduino.
Requisitos
Para estudar, alunos devem ter disponibilidade para cumprir as 20 horas semanais de aulas e possuir recurso de tecnologia como tablet, celular ou computador com acesso à internet.
As vagas são destinadas a pessoas com mais de 16 ou 18 anos, a depender do curso. É necessário ter ensino fundamental completo
Inscrições
As inscrições devem ser realizadas pela internet por meio do portal oficial da Faetec EaD, até o dia 30 de janeiro.
Cada candidato pode escolher um único curso e a distribuição das vagas acontece por ordem de inscrição com formação de lista de espera para turmas completas.
Aulas
As aulas são assíncronas, realizadas por meio de plataforma online, e estão previstas para começar no dia 9 de fevereiro. Será computada a frequência digital por meio de acesso à plataforma. Alunos que ficarem mais de 15 dias sem acesso perdem o direito à vaga.