Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar e indiciado por tentativa de feminicídio contra a esposa grávida, na madrugada desta segunda-feira (19), em São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência, ele esfaqueou a própria mulher, que tem 31 anos, em uma casa no Jardim Cruzeiro do Sul, na região sul da cidade, fugindo em seguida.
Equipe de Força Tática da Polícia Militar, durante patrulhamento pela zona sul, recebeu comunicação via Copom a respeito da tentativa de feminicídio no Jardim Cruzeiro do Sul. O autor havia fugido em um veículo VW Golf, de cor verde, cujas placas foram irradiadas na rede.
Os policiais começaram as buscas e encontraram o veículo nas imediações do Jardim Satélite, na avenida Andrômeda. O autor foi identificado e admitiu ter discutido com sua companheira e desferido contra ela um golpe de faca, motivo pelo qual recebeu voz de prisão e foi conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). O homem também tinha vestígios de sangue no corpo, segundo a PM.
A vítima declarou que convivia maritalmente com o indiciado há cerca de dois meses, mantendo relacionamento afetivo há aproximadamente oito meses.
Na noite de domingo (18), ela disse que discutiu com ele por um conteúdo visualizado no aparelho celular dele. O homem teria “autolesionado o próprio aparelho” e, em seguida, se dirigido à cozinha, de onde retornou portando uma faca de serra, que trouxe oculta quando adentrou o segundo quarto do imóvel.
Enquanto a mulher estava sentada, o indiciado aproximou-se sob o pretexto de pegar pertences, postando-se sobre ela, “choroso e insistente em permanecer muito próximo”. De repente, ele desferiu-lhe ao menos dois golpes na região cervical e no ouvido, prosseguindo com investidas dirigidas à cabeça e ao rosto da mulher. O ataque só foi interrompido quando a faca quebrou, separando-se do cabo.
A vítima disse ter se defendido mordendo o agressor no ombro e na mão, resultando-lhe lesões defensivas nas mãos e ferimentos na cabeça e face. Em seguida, conseguiu acionar a mãe, que reside no piso inferior do imóvel, sendo então conduzida para atendimento médico e, posteriormente, à delegacia para a formalização do registro e realização de exames periciais.
A vítima ainda informou estar grávida de cerca de seis semanas do indiciado, declarou sentir que o ataque foi premeditado e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o companheiro, com medidas protetivas da Lei Maria da Penha.
O homem foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio, o que foi confirmado na delegacia. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante do indiciado, sem fiança criminal. Ele passaria por audiência de custódia nesta segunda.
A vítima foi ouvida e pediu medidas protetivas de urgência contra o indiciado. A mulher também passou por exame IML (Instituto Médico Lega), cujo resultado apontou lesão corporal leve. O indiciado passou pelo mesmo exame, com o mesmo resultado. Segundo a polícia, ele não tem antecedentes criminais.
“Força desproporcional entre homem e mulher em conflito. Normais nacionais e internacionais que protegem a mulher em situação de conflito, sendo a parte vulnerável da relação. E ainda: em crimes no contexto de violência doméstica, deve-se dar especial valor ao relato da vítima”, afirmou a autoridade policial.