Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar e indiciado por tentativa de feminicídio contra a esposa grávida, na madrugada desta segunda-feira (19), em São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência, ele esfaqueou a própria mulher, que tem 31 anos, em uma casa no Jardim Cruzeiro do Sul, na região sul da cidade, fugindo em seguida.

Equipe de Força Tática da Polícia Militar, durante patrulhamento pela zona sul, recebeu comunicação via Copom a respeito da tentativa de feminicídio no Jardim Cruzeiro do Sul. O autor havia fugido em um veículo VW Golf, de cor verde, cujas placas foram irradiadas na rede.