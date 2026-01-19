Um homem apertou o rosto da namorada até arrancar dente da mulher. Ele foi preso em flagrante após agredir a companheira por ciúmes e ameaçá-la de morte em Potim, segundo registro da Polícia Civil.
A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na noite de domingo (18), no bairro Chácaras Tropical. No local, a vítima, de 46 anos, contou que o namorado, de 28 anos, chegou à residência movido por ciúmes e passou a agredi-la e ameaçá-la de morte.
De acordo com o boletim, a mulher relatou que o agressor apertou o rosto dela com força, causando uma lesão que resultou na perda de um dente, que já estaria sensível. A vítima afirmou ainda que o homem colocou uma faca no pescoço dela e fez ameaças. Ela conseguiu se desvencilhar, saiu da situação de violência e acionou a PM.
Quando os policiais chegaram, a vítima estava do lado de fora do imóvel. O autor permaneceu dentro da casa e franqueou a entrada da equipe. Em conversa com os policiais, ele confirmou que houve discussão e atribuiu o episódio a ciúmes, segundo o registro.
O caso foi registrado como lesão corporal contra a mulher, violência doméstica (Lei Maria da Penha) e ameaça. O boletim informa que as versões colhidas seriam opostas e que foi requisitado exame ao IML (Instituto Médico Legal).
Conforme o documento, o exame pericial apontou lesão de natureza leve. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência, como proibição de aproximação e de contato por qualquer meio.
O registro também aponta que o investigado já possuía antecedentes como investigado em ocorrências do mesmo tipo (violência doméstica e familiar contra a mulher).
A Polícia Civil decretou a prisão em flagrante e determinou o indiciamento. O boletim informa que não foi arbitrada fiança nesta etapa e que o preso foi encaminhado à cadeia para posterior apresentação em audiência de custódia.
O boletim foi elaborado com proteção ao nome da vítima, conforme legislação citada no próprio documento.