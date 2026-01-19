Um homem apertou o rosto da namorada até arrancar dente da mulher. Ele foi preso em flagrante após agredir a companheira por ciúmes e ameaçá-la de morte em Potim, segundo registro da Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na noite de domingo (18), no bairro Chácaras Tropical. No local, a vítima, de 46 anos, contou que o namorado, de 28 anos, chegou à residência movido por ciúmes e passou a agredi-la e ameaçá-la de morte.