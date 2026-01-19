19 de janeiro de 2026
CEMADEN E INMET

ATENÇÃO: Vale permanece sob alerta de chuvas intensas e ventos

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiram alertas nesta segunda-feira (19), que indicam alto risco de eventos meteorológicos severos na região do Vale do Paraíba, especialmente no período da tarde.

Os alertas, com validade até o fim do dia, reforçam a persistência de chuvas intensas e ventos fortes com risco de inundações e deslizamentos em áreas vulneráveis.

Chuvas Intensas

A previsão indica chuvas volumosas, com acumulados que podem variar entre 30 e 60 mm/h, podendo chegar a 100 mm por dia.

Além da chuva, há previsão de vendavais com rajadas entre 60 e 100 km/h.

Os principais riscos para as cidades da região incluem queda de árvores e galhos, descargas elétricas, corte no fornecimento de energia elétrica e alagamentos em áreas urbanas rebaixadas.

Risco de deslizamentos 

O monitoramento do Cemaden classifica como moderada a possibilidade de ocorrência de deslizamentos de terra na região intermediária de São José dos Campos.

Este alerta é por conta da vulnerabilidade das encostas e dos acumulados de chuva já registrados, o que provocou o encharcamento do solo.

Também há risco moderado para enxurradas e extravasamento de córregos na região.

Recomendações 

As orientações de segurança são:

  • Em caso de rajadas de vento: Não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

  • Dentro de casa: Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e, se possível, desligue o quadro geral de energia.

  • Emergências: Em caso de perigo, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

