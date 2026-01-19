O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiram alertas nesta segunda-feira (19), que indicam alto risco de eventos meteorológicos severos na região do Vale do Paraíba, especialmente no período da tarde.

Os alertas, com validade até o fim do dia, reforçam a persistência de chuvas intensas e ventos fortes com risco de inundações e deslizamentos em áreas vulneráveis.

Chuvas Intensas